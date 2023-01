Facebook fældede fredskov på Fyn: Nu står den i Greve

Greve Kommune syd for København får nu glæde af, at der i 2021 blev fældet 20.000 kvadratmeter fredet skov i Tietgenbyen ved Odense.



- Det er overraskende og skuffende taget i betragtning at Odense Kommune i mange år har haft planer om at fordoble skov og naturarealet, siger Kjeld Sandby Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odense.

Skoven lå tidligere på Metas byggeplads i Tietgenbyen. I dag ligger den gigantiske byggeplads øde hen, da Meta, der tidligere hed Facebook, kort før jul uden varsel stoppede byggeriet af de to planlagte datahaller.

Fundament og parkeringsplads var etableret, og derfor var de to fredede skovområder også jævnet med jorden. Ifølge lokalplanen for området, skulle fredskoven erstattes af dobbelt så meget skov et andet sted.

Absurd og frustrerende

Erstatningsskoven er dog ikke kommet Odense til gode. I stedet for at etablere fire hektar ny skov et andet sted i Odense, har Meta etableret såkaldt puljeskov i Greve Kommune syd for København.

- Det virker helt grotesk, at skov som man kunne få gratis, at den bliver opført et andet sted, lyder det fra formanden for den lokale naturfredningsforening.

Han bakkes op af politikere i Odense.

- Vi skal have mere skov i vores by, det har vi bestemt os for. Derfor er det fuldstændig absurd, når man hører, at noget skov bliver fældet og så erstatter man det af skov i andre kommuner, siger klima- og miljørådmand Tim Vermund (S).

- Jeg tænker at det er afsindigt frustrerende, at vi bliver mere skovfattige end vi i forvejen er her på Fyn, siger Søren Freiesleben, der er medlem af By- og Kulturudvalget for Enhedslisten.

Savner fremsynede politikere

Klimahandlingsplanen frem mod 2030 skitserer en ambition i Odense Kommune om at fordoble arealet for skov og natur. Men den fældede skov i Tietgenbyen kan alligevel ikke genrejses på Fyn, da Odense Kommune ikke har afsat penge til arealer, hvor der kan opføres såkaldt puljeskov.

- Kommunen ved jo, at der hele tiden bliver fjernet skov i forbindelse med anlægsarbejder, og at der skal etableres ny skov, og så havde det været smart at være fremsynet at reservere nogle arealer til den slags. Jeg synes ikke, at det er godt nok, siger Kjeld Sandby Hansen.

Det er den nye Klima og Miljøforvaltning, der skal indfri ambitionerne om at fordoble skovarealet i Odense de kommende år. Odense Kommune har afsat fire millioner kroner til en skovfond, der skal finansiere opkøb af arealer til ny skov.

Hvorfor har man ikke i tide sikret sig at der er areal nok?

- Ja, det er et megagodt spørgsmål, særligt når man har en situation, hvor der ikke bliver rejst erstatningsskov i Odense. Vi er en stor kommune på et lille areal, men der skal være plads til skov og natur, det må vi insistere på, siger Tim Vermund (S), der er rådmand for Klima- og Miljøforvaltningen.

Klar til at påtage sig ansvaret

Men skovfonden kan ikke bruges til opkøb af arealer, hvor der skal være erstatningsskov. Og samtidig har ansvaret for opkøb af arealer til erstatningsskov været placeret i By- og Kulturforvaltningen.

- Vi har ikke udlagt arealer til den slags skov de sidste tre år. Og jeg er sammen med mine byrådskolleger klar til at påtage mig ansvaret for, at vi ikke har fået afsat penge til det her i de sidste tre budgetter, siger Søren Windell (K), der er rådmand for By- og Kulturforvaltningen.

Det er jo By- og Kulturforvaltningens ansvar. Burde I ikke have sikret jer, at der blev afsat penge til området?

- Jo, men det her anlægsønske om mere skov er jo i konkurrence med mange andre ønsker. Det kan være haller, veje, fortove eller stadioner, der skal renoveres. Der er et helt katalog med ting, man gerne vil fra By- og Kulturforvaltningens side. Og skovene har ikke nydt fremme de sidste tre år.

Ambitionen i Klimahandlingsplanen for Odense Kommune er en fordobling af skov- og naturarealet. Klinger det ikke hult, når I ikke kan finde plads til to hektar skov?

- Jo, det virker fuldstændig absurd.

Men støtter du ikke selv klimaplanen?

- Ja, det gør jeg, men det er også der jeg synes, at vi står i en absurd situation, og så må vi jo til næste budget tage et fælles ansvar som politikere og sørge for, at der bliver sat penge af til, at vi kan få mere skov i Odense, siger rådmanden.