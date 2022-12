Facebook lukker kæmpe byggeplads i Odense: Flere hundrede mister job uden varsel

Opførslen af to nye datahaller i Tietgenbyen ved siden af Facebooks nuværende datahaller er stoppet med øjeblikkelig virkning.

Entreprenøren Per Aarsleff A/S og de mange underentreprenører fik beskeden tirsdag aften.



- Det kommer helt uden varsel. Vi har lagt fundament, kloakker, kabler, bygget skurby, kantine og p-plads til 1.000 biler. Nu skal byggepladsen ryddes, og alle medarbejdere mister deres job, siger Søren Lange, der er konsulent i PM Group, der har stået for projektledelsen på byggepladsen.

Per Aarsleff gav allerede tirsdag aften Fondsbørsen besked om, at kontrakten til 2,4 milliarder kroner med en multinational virksomhed er ophævet, uden at nævne navnet på kunden. Først i dag er det kommet frem, at det er Meta, der stod bag byggeriet.

Mister job

Byggeriet af de to datahaller til Meta har stået på i fire måneder, og en række underentreprenører til Per Aarsleff har været beskæftiget med at gøre området klar til de to datahaller.

Planen var, at der skulle bygges på et areal på 95.000 kvadratmeter og en bygning i op til 20 meters højde.

Facebook har i forvejen to datahaller i området, og en tredje hal er i gang med at blive opført. Den bliver ikke berørt af ophævelsen af kontrakten. Men de to yderligere planlagte datahaller med navnene ODN 5 og 6, bliver nu droppet, selvom det indledende arbejde er i fuld gang.

- Jeg har selv mistet mit job, men det er meget værre for de mennesker, der er flyttet til Odense eller har været udstationeret. De bliver nu opsagt efter gældende regler og må så se sig om i verden efter et nyt job.

- Heldigvis er der stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft og der opføres stadig datacentre rundt omkring i verden, så mange skal nok hurtigt finde et nyt job, når først chokket har lagt sig.



Samtidig har der været en del udenlandsk arbejdskraft på byggeriet, og de står nu uden job og risikerer at blive sendt hjem.

Fredskov fældet

Odense Kommune lavede plangrundlag til byggeriet i januar 2021, hvilket blandt andet betød, at et stykke fredskov blev fældet for at gøre plads til de to datahaller.

Den ansvarlige rådmand fik også først nyheden onsdag.

- Det er brandærgerligt med de tabte arbejdspladser. Men det er vilkårene, når store tech-virksomheder vil bygge i Odense. Og Facebook forlader jo ikke Odense, da de stadig har to store datahaller, siger by- og kulturrådmand Søren Windell.

Onsdag er byggepladsen blevet totalt ryddet, og de kommende dage skal det klarlægges, hvordan man får rigget det hele ned.

- Lige nu er det helt uoverskueligt. Vi kan jo ikke fjerne fundament og kloakker. Men det tyske firma, der står for skurbyen og kantinen, kan vel hente deres ejendomme, siger Søren Lange.

Satser på AI

Hvad der ligger bag det pludselig stop af byggeriet er ikke klart, men til Fyens Stiftstidende har Meta forklaret, at man indstiller byggeriet af to datacentre, fordi virksomheden vil bruge flere ressourcer på blandt andet kunstig intelligens (AI).

- Understøttelsen af AI-beregninger i den skala, vi har brug for, kræver en helt anden type datacentre end dem, der er bygget til at understøtte vores almindelige apps og services, og derfor fokuserer vi nu vores arbejde på at bygge en ny generation af datacentre, skriver selskabet i en mail til avisen.

Da det store byggeri blev annonceret i 2021 var det blandt andet en del af aftalen, at der skulle plantes en erstatningsskov for den fældede fredskov. Læs mere om det her.