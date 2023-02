Fem p-pladser til hjemmeplejen skal give mere tid til borgerne: - Det tyder på manglende indsigt i vores udfordringer

- Jeg synes dybest set, at det er for lidt, men lad os nu for pokker komme i gang og få etableret nogle pladser, så man kan tage hul på at få løst problemet, lyder det fra Brian Dybro.

Heller ikke Nicholas Duelund er imponeret over politikernes udspil til en løsning.

- Når man kun opretter fem pladser, så fortæller det mig en historie om manglende viden og indsigt i de udfordringer vi står med. Det er langt fra en løsning på problemet, det strækker sig meget længere ud, siger han.

Mange gåture på en vagt

Han er heller ikke tilfreds med, at social- og sundhedshjælperne risikerer at skulle gå 500 meter til en borger.

- Det kan blive til mange gåture i løbet af en aften. Hvis du måske skal på 40 besøg, så skal du ikke have mange gåture, før du har brugt rigtig lang tid af din vagt på det, siger Nicholas Duelund.



Ifølge Søren Windell er de fem pladser kun en begyndelse.

- Nu starter vi bymidten, og så arbejder vi os ud, og jeg håber, der kommer flere p-pladser i takt med, at vi får erfaringer fra dem, der skal bruge dem, siger han.

Skræmmer nye kollegaer

Men for Nicholas Duelund er det svært at vente. Parkeringsproblemerne betyder nemlig ikke bare mindre tid til de ældre – men også, at det er svært at tiltrække nye kolleger.

- Når vi har haft afløsere eller vikarer inde hos os, så bliver de ofte skræmt væk af, at vi har de parkeringsudfordringer. De siger direkte: Uh nej, de er ikke meget for at skulle køre i om aftenen, fordi der er p-udfordringer. Det er stressfaktor for dem, og jeg sagtens forstå, at det er med til at skabe frustration, siger Nicholas Duelund.

Tidligere har ansatte i hjemmeplejen måtte betale bøder af egen lomme, når de har set sig nødsaget til at parkere ulovligt for hurtigt at kunne hjælpe ældre borgere.