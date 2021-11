Flere ånder lettet op: - Jeg blev truet mest af Enhedslistens nye aftale

- Jeg er rigtig glad, for den, der blev truet mest af Enhedslistens nye aftale (med Venstre, red.) var mig, fortæller Susanne Crawley.

Enhedslisten var oprindeligt med i konstitueringsaftalen mellem Socialdemokratiet, SF, Radikale, Konservative og Nye Borgerlige. Ved at springe ud af den og i stedet indgå en aftale med Venstre kunne partiet håbe at få en rådmandspost. Samtidig kunne Venstre få lov til at vælge rådmandspost før Radikale og dermed have mulighed for at tage Børn- og Ungeudvalget.

Alt har været i spil

Der blev dog ikke flyttet rundt på hverken politikere eller antallet af rådmandsposter. I stedet fik Enhedslisten en plads i det eftertragtede Økonomiudvalg. Det betyder også, at de to nye rådmænd, Tim Vermund (S) og Tommy Hummelmose (K), beholder henholdsvis klima- og miljørådmandsposten og sundhedsrådmandsposten.

- Det er meget lidt, der er sluppet ud til os i partibaglandet om, hvad der er foregået i forhandlingslokalet, men det lyder som om, at alt har været i spil, og det har den her rådmandspost da også været. Det er dejligt, at det ser ud til at lykkes nu, fortæller Tim Vermund.