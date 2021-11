Borgmester lancerede to nye forvaltninger uden at vente på undersøgelser, han selv har sat i gang

Dagen efter forklarede borgmesteren oprettelsen af en klimaforvaltning således:



- I vores klimaaftale har vi erkendelse af, at det er et stort, bredt og komplekst område, og derfor har vi bedt den kommunale forvaltning om at gennemtjekke vores organisering, fordi vi kunne se, vi kunne blive nødt til at ændre på den.

Borgmesteren forholdt sig ikke til, at det besluttede servicetjek af klimaindsatsen heller ikke er færdig, og derfor ikke kunne inddrages i beslutningen om at oprette den nye forvaltning.

TV2 Fyn har spurgt om status på servicetjekket for både sundhedsområdet og klimaområdet, men Odense Kommune oplyser, at den ikke har mulighed for at svare på vores spørgsmål i dag.

Ukendt millionbeløb

Peter Rahbæk Juel og partierne bag beslutningen om at oprette to nye forvaltninger har ikke sat et præcist beløb på, hvad de to nye forvaltninger vil koste.

Men eksperter har skønnet, at en ny forvaltning vil koste et tocifret millionbeløb.

Beslutningen om at bruge mange millioner kroner på to nye forvaltninger kommer, efter at kommunen i en årrække har sparet på administrationen og nedlagt stillinger.

I 2019 blev der skåret 60 millioner kroner ned på administrationsudgifterne, og så sent som i september i år besluttede forligspartierne bag budgettet for 2022, at der inden 2025 skal barberes yderligere 70 millioner kroner af udgifterne til administration.