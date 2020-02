Fokus på bæredygtighed: Fynsk folkeskole er helt særlig

På Højby Skole i Odense lød klapsalverne mandag morgen højt, da emneugen om FN's verdensmål om bæredygtig udvikling blev skudt igang.

Højby Skole er nemlig den første folkeskole på Fyn, der er blevet verdensmålscertificeret. Det betyder, at skolen gør de 17 verdensmål til en naturlig del af skolens undervisning og drift.

- Det er vigtigt, at vi som skole er med til at give vores elever viden, og at vi har nogle drøftelser med dem om, hvordan de kan handle ud fra den viden, de har fået, så de bliver demokratiske medborgere i vores samfund, siger Pia Smiszek Nielsen, skoleleder på Højby Skole.

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling Afskaf fattigdom Stop sult Sundhed og trivsel Kvalitetsuddannelse Ligestilling mellem kønnene Rent vand og sanitet Bæredygtig energi Anstændige jobs og økonomisk vækst Industri, innovatiop og infrastruktur Mindre ulighed Bæredygtige byer og lokalsamfund Ansvarligt forbrug og produktion Klimaindsats Livet i havet Livet på land Fred, retfærdighed og stærke institutioner Partnerskaber for handling Kilde: FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

Eleverne er samfundets fremtid

For et år siden blev Højby Skole kontaktet af organisationen Chora 2030, der i samarbejde med Randersgades Skole, Rysensteen Gymnasium og en lang række partnere har udviklet verdensmålscertificeringen.

Chora 2030 henvedte sig for at spørge, om skolen kunne være interesserede i en certificering. Det gjorde de, fordi Højby Skole allerede havde fokus på FN's verdensmål i undervisningen.

- Eleverne er dem, der på sigt skal stå for at lede vores samfund, så det kunne vi ikke sige nej til. Det vigtige for os er at arbejde for, hvordan vores klode udvikler sig, og hvordan vi alle sammen kan tage ansvar, siger Pia Smiszek Nielsen.

- Man kan være med til at redde jorden

Eleverne lader til at tage godt imod emneugen og ikke mindst skolens verdensmålscertificering.

- Jeg synes, det er spændende, fordi man kan være med til redde jorden. Og så er det også spændende at lære noget nyt, siger Oliver Rasmussen fra 7.a på Højby Skolen.

- Vi taler om, hvad skolen kan gøre, for at gøre det bedre. Vi får ikke kun at vide, hvad vi skal gøre, vi får også et indblik i, hvorfor vi gør det, siger Mai Khallafi fra 7.b på Højby Skolen.

Første og eneste skole på Fyn med certificering

Kun én anden skole er forløbigt certificeret på landsplan - nemlig Randersgades Skole i København. Det ser dog ud til at ændre sig i løbet af 2020. Seks grundskoler og fire ungdoms- og voksenuddannelser i hele landet er nemlig også i gang med certificeringsprocessen.

Jeg synes, det er ret vigtigt, at vi ved, hvad der sker rundt omkring os. Mai Khallafi, 7.b Højby Skolen.

Der er imidlertid ingen andre skoler på Fyn, der i øjeblikket arbejder på en verdensmålscertificering. Dermed er det altså Højby Skole, der står forrest i kampen om en mere bæredygtig fremtid på Fyn.

- At være den første skole på Fyn, der bliver certificeret, er ikke det, der har haft den største betydning for os. Det er indholdet, der betyder noget, siger Pia Smiszek Nielsen og fortsætter:

- Eleverne får viden til at tage beslutninger på et konstruktivt grundlag og på et bevidst grundlag om, hvad de kan stå inde for, hvordan de gerne vil leve deres liv, og hvordan de kan præge andre. Det er det, der er det vigtigste.

Også eleverne har størst fokus på indholdet og på, hvad de kan få ud af skolens certificering og detilhørende fokus på FN's Verdensmål.

- Jeg synes, det er ret vigtigt, at vi ved, hvad der sker rundt omkring os. Vi får et indblik i, hvor slemt det kan være nogle steder, og hvordan vi kan ændre det for at gøre det bedre, siger Mai Khallafi.