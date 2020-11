Forsikringssvindel: Kærestepar aftalte ven skulle lave indbrud i deres hjem

En aften i januar sidste år brød en 27-årig mand ind i en bolig på Smedebakken i Næsby. Manden brød et vindue op med et koben og forlod herefter lejligheden gennem fordøren.

Efter aftale havde parret i boligen åbnet skuffer og rodet godt og grundigt rundt på inventaret, så det lignede et rigtigt indbrud. Samtidig havde kæresteparret fjernet deres Audi, tv, højttalere og anden elektronik. I alt blev der fjernet værdier for 95.000 kroner.

Fyns Politi havde dog allerede fået nys om det fingerede indbrud gennem et anonymt vidne, og da politiet kort efter aflagde den 27-årige ven besøg, tilstod han bedrageriet på stående fod.

Samtidig blev manden i parret anholdt og sigtet for forsikringssvindel. Han nægtede dog på det tidspunkt al kendskab til en aftale med sin ven.

Efter afhøring blev han løsladt, og selvom han vidste, at politiet mistænkte ham for forsikringssvindel gik han hjem og først fem dage efter sendte han anmeldelsen om tyveri for 95.000 kroner til sit forsikringsselskab.

- Vennen hævder, at han ikke fik nogen betaling for at lave det arrangerede indbrud, men manden i parforholdet hævder, at vennen fik Audi´en som betaling for tjenesten, fortæller anklager Mette Blomsterberg fra Fyns Politi.

Onsdag kom sagen for Retten i Odense, og her tilstod manden, at indbruddet var arrangeret med det formål at få udbetalt det store beløb fra forsikringssselskabet. Kvinden nægtede kendskab til aftalen med parrets ven. Men retten troede ikke på hendes forklaring og fandt hende skyldig i forsikringssvindel.

- Det er sjældent, at vi ser så tydelige forsøg på forsikringssvindel. Ofte er disse sager jo svære at opklare, så derfor er denne sag meget speiciel, siger anklager hos Fyns Politi, Mette Blomsterberg.

Manden, kvinden og vennen blev alle idømt tre måneders betinget fængsel.