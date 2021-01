Frisør i brev til statsministeren: Vi beder om at blive behandlet med en smule respekt

Kære Mette

Endnu en gang fortæller du at jeg, sammen med alle mine kollegaer, skal lukke min forretning.

Det jeg har kæmpet for i mange år, og som absolut ikke er en dans på roser. Og jeg kæmper videre. For det skal jeg.

Da nedlukningen ramte i marts, følte vi det virkelig herhjemme. Med en mand der arbejder i flybranchen, som også blev ramt. HÅRDT. Men så kom hjælpepakkerne, og jeg sad herhjemme med tårer i øjnene over al den hjælp vi kunne modtage. Det skulle nok gå. Regeringen holdt hånden under de små virksomheder. Under mig.

Pengene kom, vi fik lov til at åbne. Og vi knoklede. Vi knoklede så meget at vi næsten ikke kunne stå på vores ben. Vi arbejdede fra morgen til aften, uden pauser, uden at se vores børn. Men på ingen måde, kunne vi indhente den tabte omsætning.

Så havde vi pludselig arbejdet for meget, og stille og roligt faldt hånden, den som regeringen lovede at holder under os, langsomt ned. For på trods af pakkerne, så var der ingen løn at hente til os, ejerne. Vi måtte bruge alle pengene til at dække vores udgifter og løn til vores ansatte. Ikke så meget som dagpenge kunne vi få.

Begge mine børn var sendt hjem fra skole. Begge var tilmeldt SFO. En ydelse vi ikke gjorde brug af, men stadig skulle betale til. Nu står vi her så igen. Min søn er meldt ud, men det er min datter ikke. Vi skal stadig betale til SFO, helt uden at bruge den. Kan det virkelig passe?! Jeg kan jo ikke sige til mine kunder at de skal betale for den tid de havde hos mig i foråret, og heller ikke denne gang. De penge ville lune rigtig godt hos mig.

Vi beder ikke om meget, kære Mette. Vi har kigget på mens alle har fået udbetalt DERES feriepenge, og så mange andre kunne få 1000 kr til fornøjelser. Vores feriepenge, de bliver brugt til at betale for det vi tabte. Vi har betalt hele gildet, og selv om jeg under mit FANTASTISKE personale at det ikke skal gå ud over dem, så er det her en dyr fornøjelse for små virksomheder.

Vi beder bare om at blive behandlet med en lille smule respekt.

Med venlig hilsen

Pernille Bjørn