Frustreret mor i opråb: - Hvorfor kan Mille ikke få lov at dyrke sport?

Forening har ikke overvejet problematikken

En af de klubber, otte-årige Mille Mejlgaard for få år tilbage forsøgte sig i, er DHG Gymnastik. Her blev hun inviteret ind i klubben - men familien oplevede det ikke som handicapvenligt:

- Hvorfor vi ikke har sådan et hold for handicappede? For at være helt ærlig, så har vi ikke tænkt tanken, siger Sonja Jakobsen, der er bestyrelsesformand i gymnastikforeningen.

Hun anerkender den store ulighed. Og ikke mindst foreningens mangler:

- Vi har ikke kompetencerne. Vi har rummeligheden, vi vil gerne – mulighederne ligger åbne. Men vi skal have nogle med kompetencerne.

Sonja Jakobsen har efterfølgende bragt problematikken med til den øvrige bestyrelse. Her synes de, tanken er god - men de har som frivillige ikke kompetencerne til selv at løfte opgaven.

Syn på handicappede

Føler du, at foreningerne ikke ved hvordan de skal håndtere eller omgås Mille?

- Ja, de ved ikke helt hvordan de skal gå til hende.

Den forståelse står Maria Mejlgaard ikke alene med.

I en helt ny rapport har Danske Handicaporganisationer undersøgt danskernes syn på handicappede.

70 procent af danskerne mener, at vi er usikre på, hvordan man omgås mennesker med handicap. Derudover vil kun 21 procent have det OK med, at deres barn er tætteste ven med en handicappet. Hele fem procent af danskerne vil ikke acceptere, at deres barn har en relation til en handicappet.

Samtidig anerkender vi langt færre psykiske handicap end fysiske. Eksempelvis ser kun 43 procent af danskerne ADHD som et handicap.

Maria og Mille har i årevis mødt nederlag på deres vej, når det har drejet sig om foreningsidrætten. Og danskernes syn på handicappede vidner om, at kampen er hård.

Men uanset hvad, så tror Maria Mejlgaard på, det en dag lykkes:

- Jeg har ikke nogen forventning, ønske eller drøm om, at Mille skal være nummer 1. Jeg har et succeskriterie, der hedder, at hun kan komme afsted, hun kan blive rummet og være sammen med andre unge mennesker.