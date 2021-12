Fyns Politi forlænger igen visitationszone

- Vi må desværre konstatere, at der stadig er nogle personer og grupperinger i Vollsmose, som skaber utryghed og laver kriminalitet. Derfor vurderer jeg, at det fortsat er nødvendigt at opretholde visitationszonen i Korsløkke og Vollsmose. Vi har de sidste par uger lagt et rigtig godt tryk på de kriminelle i området, og det vil vi forsætte med at gøre i den kommende periode, siger Arne Gram i en pressemeddelelse.



Visitationszonen forlænges derfor til tirsdag den 4. januar 2022 klokken 16.00.

En visitationszone betyder, at politiet i denne zone kan ransage en person samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, med henblik på at kontrollere om nogen besidder eller bærer våben.