Fyns rigeste sælger betonklods til halv milliard

Mange vil kende den store betonklods, når de kører tværs over Fynske Motorvej. Den høje grå bygning fungerer som Coops distributionscenter, men har hidtil været ejet af forretningsmanden Niels Thorborg. Fra lageret distribuerer Coop både dagligvarer og nonfood til det meste af Danmark.

Og nu har Coop overtaget ejerskabet af den gigantiske motorvejsbygning.

- Vi er tilfredse med, at denne store aftale er faldet på plads. I Coop vil vi gerne selv eje de vitale dele af vores infrastruktur. Og her er Odense Nonfood Center helt central som et af Danmarks mest moderne distributionscentre, siger koncerndirektør Kræn Østergård Nielsen, Coop.

Hvad prisen for lagerhallen har været, ønsker parterne ikke at oplyse - udover, at der tale om en handel til over en halv milliard kroner.

Odense Nonfood Center blev bygget i 2008. Coop har været lejer siden 2009. Det er det mest automatiserede af Coops fem store distributionscentre. De øvrige er beliggende i Hasselager ved Aarhus, Aalborg, Albertslund og Brøndby.

Med overtagelsen af ejerskabet i Odense ejer Coop nu selv alle sine distributionscentre i landet.

I 3C Groups er der ligeledes tilfredshed med aftalen.

- Vi købte de tidligere Roulunds Fabrikker i 2006 af A.P. Møller Maersk, og siden 2008 har vi haft et fortrinligt samarbejde med Coop. Derfor glæder det os, at vi med handlen sikrer Coops fortsatte tilstedeværelse i Odense. Det er et markant signal med gode langsigtede perspektiver, at Coop ønsker at fastholde deres centrale placering i Odense, siger ejer og koncernchef Niels Thorborg, 3C Groups.