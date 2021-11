Fynsk skole lukker efter coronaudbrud - alle betragtes som nære kontakter

- Jeg er klar over, at det for mange af jer er en næsten uoverskuelig opgave. Det er desværre bare den eneste måde at håndtere den nuværende situation på, skriver han.



Samtlige elever og lærere skal testes på tirsdag og torsdag, og alle med en gyldig negativ test kan møde ind til normal undervisning den 22. november.

Flere nedlukninger

I tirsdags ramte coronaviruspandemien også hårdt på en anden fynsk uddannelsesinstitution, da samtlige 280 elever på Glamsdalens Efterskole blev sendt hjem.

Her var bare en enkelt elev testet positiv, men forstander Thomas Madsen valgte alligevel at lukke skolen ned.