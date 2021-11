Smitten stiger - og fynboerne vil testes: Sådan løser testcentrene på Fyn udfordringen

Såfremt smitten bliver ved med at stige, så fortæller Gitte Jørgensen, at det kan betyde, at de skal ændre på nogle ting hos testcentrene.

- Hvis vi for eksempel kan se, at folk står i lange køer, så kan vi blive nødt til at udvide åbningstiderne, som et led i at mindske presset.

Gitte Jørgensen fortæller, at regionen er i løbende dialog med kommunerne for at finde ud af om der er behov for at ændre noget ved de lokale testcentre.

- Hvis kommunen mener, at der er behov for, at vi udvider åbningstiden, så kigger vi selvfølgelig på det, og tager en dialog med kommunen.