Smitteudbrud på skole i Odense - men eleverne får lov at blive

Det bekræfter skoleleder Berith Bonnesen, der som følge heraf har været i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvorvidt skolen skal tage yderligere tiltag i brug for at dæmpe smitten på skolen.



Det skal skolen dog ikke, fortæller skolelederen, men hun forsikrer, at Næsby Skole fortsat vil have fokus på at mindske spredningen med de nuværende corona-retningslinjer.

Syv klassetrin sendt hjem i København

Andre skoler i landet har sendt klasser hjem som følge af smitteudbrud. På Dyvekeskolen i København er 0. til 6. klasse sendt hjem i uge i forlængelse af et større smitteudbrud, og på Bornholm er en skoleklasse sendt hjem, efter at ti elever og en lærer i løbet af den seneste uge er blevet smittet.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer hvert enkelt smitteudbrud og har altså ikke vurderet, at det er nødvendigt at sende eleverne hjem på Næsby Skole.

Skolen er i forvejen delt op, da de ældste elever modtager undervisning i Bellinge, fordi skolens hovedbygning ifølge kommunens beregninger er for usikker til undervisning.

I løbet af de seneste syv dage er 374 odenseanere blevet konstateret smittet med coronavirus.

Incidenstallet - altså antallet af smittede borgere per 100.000 indbyggere i kommunen - ligger på 186,2 og er dermed langt lavere end andre steder i landet. Til sammenligning er incidenstallet på Nordfyn 381,6.