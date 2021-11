Fynsk skole lukker efter coronaudbrud - alle betragtes som nærkontakter

I alt 32 elever og lærere er blevet testet positive for coronavirus på Giersings Realskole i Odense. Derfor lukker hele skolen ned.

I en besked til forældrene skriver skoleleder Poul Haahr Pedersen, at alle betragtes som nære kontakter.

- Vi har i den seneste uge haft 32 smittede heraf 4 lærere, og det ser ud til, at smitten bare fortsætter, så for at bryde smittekæderne, lukker vi nu ned, skriver skolelederen.

Når skoledagen slutter fredag eftermiddag, vil de tilbageværende lærere sørger for, at eleverne får bøger og andet skolemateriale med hjem til næste uges onlineundervisning.

Elever i nulte til fjerde klasse kan få nødpasning i sfo, mens de øvrige elever må vende tilbage til skoleundervisning på børneværelserne.

- Jeg er klar over, at det for mange af jer er en næsten uoverskuelig opgave. Det er desværre bare den eneste måde at håndtere den nuværende situation på, skriver han.



Samtlige elever og lærere skal testes på tirsdag og torsdag, og alle med en gyldig negativ test kan møde ind til normal undervisning den 22. november.