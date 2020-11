Fynsk toppolitiker indlagt med covid-19: - Det er en hård tur

Den fynske folketingspolitiker Lars Chr. Lilleholt (V) er blevet indlagt på Odense Universitetshospital med coronavirus.

Det skriver han på sin facebookside.

Til TV 2 Fyn bekræfter den tidligere minister, at han mandag aften blev indlagt.

- Jeg fik ondt i brystet og fik hovedpine. Så jeg ringede til lægevagten, siger Lars Chr. Lilleholt.

Han blev derefter indlagt på OUH, hvor en coronatest nu har vist, at han er smittet positiv. Derudover er han også ramt af en lungebetændelse.

- Jeg har lidt vejrtrækningsproblemer, så jeg får ilt, siger venstrepolitikeren til TV 2 Fyn.

Han fortæller, at han bliver behandlet med Remdesivir.

- Jeg ligger ned og får ilt og har fået at vide af lægerne, at jeg skal holde mig i ro. Jeg har heldigvis ikke deltaget i større fysiske møder de seneste fem dage, og dem jeg har været tæt på, har jeg kontaktet privat eller via sociale medier, siger Lars Chr. Lilleholt.

- Jeg synes godt nok, det er en hård tur, siger 55-årige Lars Chr. Lilleholt, der har siddet i Folketinget siden 2001 og nu er forsvarsordfører for Venstre.

Flere politikere ramt

På Christiansborg er det ikke kun den fynske Venstre-ordfører, der er ramt af covid-19.

Mandag aften meddelte socialdemokraten Jeppe Bruus, der også sidder i Folketinget, at han er blevet testet positiv for coronavirus, og tidligere på dagen havde det konservative folketingsmedlem Egil Hulgaard meddelt, at han er coronasmittet.

Desuden meddeler frem S-ministre tirsdag, at de er gået i hjemmekarantæne. Det sker, efter at de har deltaget i et møde med en person, der er smittet med coronavirus.

Det drejer sig om beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, miljøminister Lea Wermelin, Mogens Jensen, der blandt andet er fødevareminister, og justitsminister Nick Hækkerup.

