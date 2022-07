Fynske ambulancereddere efter mediedækning: Disse tre ting er blevet bedre i vores arbejde

Ud over et målrettet fokus på pauserne, mener tillidsrepræsentant og paramediciner Fritz Kjær også, at man kan tildele to andre områder æren for et mindre presset forår.



- Der er blevet givet en pose penge til dem, som har ydet en ekstra indsats, og der er ingen tvivl om, at det virker i forhold til at få dækket huller i vagtplanen. Det er bare nemmere at forsvare for familien, at man tager en ekstra vagt i Odense, hvis det betyder lidt ekstra penge til næste ferie, forklarer han.

Ambulanceredderne fik blandt andet del i corona-vinterpakken, hvilket gav et tilskud til overarbejde hen over vinteren. Ledelsen hos Odense C stationen i Ambulance Syd har ligeledes besluttet at give et honorar til de ambulancereddere, der arbejder ekstra hen over sommeren, hvor der igen er pres på.

Sidst med ikke mindst er flere elever som en del af redderne en del af opskriften på at imødekomme et stigende arbejdspres blandt ambulancereddere på Fyn. Det er ligeledes en strategi på landsplan. Hos Ambulance Syd betyder det helt konkret, at man vil gå fra, at otte til 14 procent af arbejdsstyrken skal bestå af elever fra årsskiftet.

En presset sommer må ikke blive hverdag

Selvom det er tydeligt at se forbedringer i den tid, hvor ambulancen ikke er bemandet, er det tydeligt, at sommerperioden sætter ekstra pres på bemandingen igen.