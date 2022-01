Fynske ishockeykvinder til OL: - Det har ligget i kortene, siden jeg var barn

For to år siden trak hun pløkkerne op af den fynske muld og rejste godt 900 kilometer væk til Leksand nord for Stockholm, der er kendt for ishockey, for at spille på deres hold.

- De to år i Sverige var med til at udvikle mit spil, siger hun.

Tre kvinder afsted

Udover Maria Holm Peters sender Odense Ishockey Klub også Julie Oksbjerg og Michelle Brix Nielsen til vinter-OL.

- Det er megafedt, at vi er tre herfra, så vi kan vise, at vi godt kan spille ishockey i Odense, siger Maria Holm Peters.

Ifølge ishockeylandsholdets anfører, Josefine Jakobsen, er det oftest herrerne, der løber med opmærksomheden, når det kommer til dansk ishockey. Men det håber hun, at det kommende OL kan være med til at ændre på.