Gravid kvinde gik til eksamen på terminsdag - fik afslag på at få en time ekstra

Urimelig situation

Katrine Jakobsen, der er formand i Forening af Danske Lægestuderende, FADL Odense, mener, at universitetet burde have hjulpet Marie Støttrup.

- At få en time ekstra til eksamen ville være et helt fair vilkår, og det synes jeg også, at universitet skulle imødekomme, siger Katrine Jakobsen.

Hun synes, det er dejligt, at studerende vælger at prioritere deres uddannelse samtidig med, at de får børn, og hun synes, at Syddansk Universitet burde have grebet det anderledes an.

- Jeg tænker, at det fuldstændig urimeligt, at vi sætter de studerende i en situation, når de på trods af deres terminsdato vælger at sige, at jeg godt kan fuldføre den her eksamen, at vi så ikke har et universitet, der er villigt til at imødekomme det, siger Katrine Jakobsen.

TV 2 Fyn har forelagt kritikken til Syddansk Universitet, som ikke ønsker at stille op til interview, men oplyser følgende i et skriftligt svar:

- Universitetet ikke kan sige noget konkret om sager i forhold til studerende og ansatte. Tavshedspligten indebærer også, at universitetet ikke offentligt kan korrigere, videregive eller kommentere oplysninger.



- Det skal være mere menneskeligt

Alt imens Marie Søttrup har fået afslag på ekstra tid til eksamen på grund af sin graviditet, råber politikerne på flere børn, og ideerne er mange.

Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil give højere skattefradrag til dem, der får flere børn. Moderaterne vil gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt, så forældre nemmere kan gå ned i tid og få mere tid sammen med deres børn. Statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale, at regeringen vil hjælpe dem, som har behov for fertilitetsbehandling, så de kan få barn nummer to gratis.

Og det undrer Marie Støttrup, at hun ikke kan få den hjælp, hun efterspørger.

- Når det er det, der bliver appelleret om, så burde det være lidt mere muligt, at man så også siger: Jamen selvfølgelig skal du have ekstra tid, du sidder her på din terminsdato, og vi skal have dig godt igennem uddannelsen, siger hun.



Marie Støttrup er træt, men rigtig glad for at det nu er overstået og hun håber, at der bliver lavet om på de nuværende regler.

- Det skal være lidt nemmere og måske lidt mere menneskeligt. Jeg følte lidt, at det var hovedet mod systemet og en mur der ikke så en studerende, der enorm gerne bare ville nå sin eksamen og fjerne sine tanker fra en krop der har det rigtig træls lige for tiden, siger hun.