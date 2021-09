Hanne elsker at være kassedame: - Hvis du er sød og flink, får du virkelig meget igen

Man får både scannet sine varer ind, et godt råd eller to og et smil med på vejen, når man går forbi kassen i Superbrugsen i Næsby.

Her sidder Hanne Skov Andersen, og det har hun gjort de sidste seks år. Hun var i mange år selvstændig, men dårlige fødder betød, at hun var nødt til at skifte kurs. Det fortryder hun dog langt fra.

- Jeg har gjort det til min mission at være her og nyde det. Og jeg nyder det. Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg er landet der, hvor jeg skal.

- Hvis du er sød og flink så får du virkelig meget igen. Og det er det, der gør, at det for mig er et drømmejob. Ikke økonomisk men personligt, siger hun til TV 2 FYN.