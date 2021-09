Fynboer får svar: - Er affaldsspande i plastic en god ide?

En del af gevinsten ved at sortere affald fra husholdingen er, at man kan genanvende en større del af det, man putter i spandende, og her er der også en gevinst for miljøet, siger Ole Ølund:

- Vi har lige opgjort genanvendelsesprocent for sidste år, og den var på 34 procent for dagrenovation. Og nu er vi oppe på 55 procent. Så vi oplever, at de nye ordninger virker.

Overordnede miljømæssige fordele

Miljøstyrelsen siger til TV 2 Fyn, at der i Virkemiddelkatalog for øget genanvendelse af husholdningsaffald og lignende affald er fundet overordnede miljømæssige fordele ved at affaldssortere, fordi den øgede genanvendelse betyder, at man reducerer miljøbelastningen, når man erstatter nye materialer med genbrugsmaterialer.