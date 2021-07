H.C. Andersen Festspillene mangler publikum: Næste års forestilling er i fare

Men den længe ventede premiere er ikke gået helt så godt, som man havde håbet efter et år med pause.



- H.C. Andersen Festspillene mangler publikum, og publikum er alt afgørende for vores videre eksistens, da vi stort set alene “lever” af de billetter, vi sælger, siger Rune Kallager, der er formand for H.C. Andersen Festspillene.

Dobbelt så mange for at gå i nul

Forestillingen har nu kørt i præcis 14 dage med forestillinger hver dag klokken 16. 8145 gæster har lagt vejen forbi festspillene, men det siger formanden ikke er nok.

- Vi er forsat i en økonomisk skrøbelig situation efter vores aflysninger sidste år, og det er derfor vigtigt, at vi sælger de nødvendige antal billetter der skal til, for at vi kan lave næste års forestilling og lige nu kan jeg konstatere, at det ikke er tilfældet, siger Rune Kallager.

Festspillene vurderer, at de har brug for cirka 16.000 gæster for, at forestillingen går i nul.

Masser af energi

Forestillingen skulle have været spillet i coronaåret 2020, men både sommer og vinter forestillingerne blev aflyst.

Derfor er mange af skuespillerne og statisterne de samme, som har fået et ekstra år til at øve i, og dermed er ekstra spændte på at komme i gang.

- Vi har allesammen en energi, som vi ikke har haft før efter et år med coronanedlukninger. At komme tilbage og mærke, hvordan alle bare er på er helt fantastisk, sagde Sebastian Holm, der spiller muldvarp i stykket, til TV 2 Fyn den 13. juli.