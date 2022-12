Her kan du opleve julekalender i virkeligheden

Der er ingen tvivl om, at fynboerne denne december bor på en ægte juleø.

Fyn danner nemlig rammen om begge årets julekalendere med filmlokationer på hele øen.

Både Fyns Hoved, Møntergården, Danmarks Jernbanemuseum og Den Fynske Landsby kan opleves i tv når ”Julehjertets Hemmelighed” og ”Tinka og sjælens spejl” løber over skærmen hver aften frem til juleaften.

Sidstnævnte sted kan da også mærke, at interessen for at besøge de gamle huse er stor denne jul. Ifølge overinspektør i Den Fynske Landsby, Lise Gerda Knudsen, var flere end 1.000 gæster forbi museet lørdag.

- Mange af dem er kommet, fordi de bare gerne vil se Den Fynske Landsby, og mange af dem er kommet, fordi de har set de første afsnit af ”Julehjertets Hemmelighed”, og gerne lige vil se, hvordan det ser ud, der hvor julekalenderen er optaget, siger Lise Gerda Knudsen.

Et strejf af magi

Også i Jernalderlandsbyen, der kan ses i ”Tinka og sjælens spejl”, har man gjort ekstra ud af juletiden, og det hus, der er blevet brugt som Tinkas barndsomshjem.

- Vi vil gerne give et strejf af magi, så børnene kan komme ind og se, at nu er de faktisk i en julekalender, siger Annette Bøge Huulvej, der er daglig leder af Jernalderlandsbyen.

VisitFyn har lavet en liste over mange af filmlokationerne, så man kan gå i julekalendernes fodspor. Herunder kan du også se et par af de steder, der er mulige at besøge.