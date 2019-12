Hjælper kvinder i Vollsmose i job: - De skal ikke lukke sig inde og ødelægge deres liv

Der er ikke meget plads til de tre kvinder, der er på arbejde på Restaurant Hira på Vollsmose Torv. Seher Ünaldi, der har drevet restauranten i fem år, tager imod bestillinger, skænker te op og sætter tyrkiske pandekager i ovnen. Der er travlt i den lille biks, og kvinderne i køkkenet står ikke stille.

Mere end en restaurant

Når regnskabet er gjort op i slutningen af året, kan Seher Ünaldi se tilbage på mere end en sund forretning. En stor del af hendes arbejde handler nemlig om at hjælpe lokale kvinder fra Vollsmose med at finde deres vej ind på arbejdsmarkedet.

- Jeg tror på, at en kvinde kan gøre ligeså meget som en mand. En kvinde kan være stærk. De skal ikke lukke sig inde og ødelægge deres liv. Livet er så godt. Som alene kvinde ved jeg, at det kan være svært, så hver gang jeg ser en kvinde, der har brug for hjælp, så føler jeg mig ansvarlig over for hende”, siger Seher Ünaldi.

Stort behov for beskæftigelse

Der er også brug for en håndsrækning, hvis problemerne med manglende beskæftigelse i Vollsmose skal lykkes. 54 procent af kvinderne i Vollsmose er nemlig på offentlig forsørgelse. Siden 2017 er der dog kommet 70 flere kvinder i arbejde, og ser man historisk på ghettolisterne er er andelen af både mænd og kvinder, der står udenfor arbejdsmarkedet, den laveste siden 2011.

Seher Ünaldi samarbejder med Odense Kommune om at få kvinder fra nærområdet i praktik.

- Hun er en lokal ildsjæl, og hun tager et ekstraordinært stort ansvar for at bringe de lokale vollsmoseborgere i arbejde. Det hilser vi selvfølgelig velkommen i jobcentret og ser det som værende den helt gode måde at slå bro mellem borgere og arbejdsmarkedet. Også i de tilfælde, hvor tilknytningen til arbejdsmarkedet tidligere har været lille, eller slet ikke har været til stede, siger Lars Povlsen, Virksomhedschef for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune

Ikke en loppetjans

Seher Ünaldi kan være brobygger mellem borger og virksomhed, men man kommer ikke sovende til en praktikplads i restauranten

- Man skal komme hver gang. Hvis man ikke kommer, og jeg skal ringe, så stopper jeg det. Så ved jeg, de ikke tager det alvorligt, fortæller restaurantejeren, før hun betjener den næste kunde.

En driftig kvinde

For Seher Ünaldi har der altid været fart på. Hun startede livet som selvstændig for 23 år siden med en lille pizzarestaurant i gågaden i Odense, efterfulgt af 17 år som taxachauffør i København, og i dag har hun restaurant på Vollsmose Torv.

- Jeg er en selvstændig person. Jeg vil gerne tjene mine egne penge og være min egen herre og ikke være afhængig af nogen. Man lærer meget af at være selvstændig - om mennesker, om arbejdsmarkedet, om livet, om økonomi. Om det hele, og jeg elsker det”, siger Seher Ünadi. Hun smiler og ruller pizzadejen flad som en pandekage.