Hjemmearbejde: Birgitte skiftede koldt drivhus ud med coronasikker arbejdsvogn

Hjemmearbejde kan være en udfordring, når man både skal fokusere på sit arbejde, samtidig med at ens partner og børn også er hjemme.

Ikke desto mindre, er det hverdagen for mange i de her dage, heriblandt Birgitte Westerskov Dalgas og hendes mand og børn. Derfor blev muligheden for at få et pusterum fra arbejdet hjemmefra taget imod med kyshånd, da chancen opstod - ganske gratis.

Siden mandag har det nemlig været muligt at booke sig ind på et kontor ved Brandts Klædefabrik for en dag. Og det var tiltrængt, mener Birgitte Westerskov Dalgas, som er i gang med at skrive sin Ph.d.-afhandling.

Sådan booker du et kontor Der er mulighed for at leje sig ind fra mandag den 25. januar til søndag den 7. februar i tidsrummet 8 - 17. Vognene bliver rengjort hver aften, så de er klar til næste arbejdsgæst. De to vogne har varme, skrivebord, køleskab, kaffemaskine og drikkelse. Hvis du vil booke et kontor kan du sende en mail til Eventkordinator for Brandts Klædefabrik Karina Gerrild Rasmussen på karina.gerrild@gmail.com, hvor du skriver et par linjer om dig selv og dit beho for et kontor. Se mere

- Det er en god mulighed for at få noget arbejdsro og få produceret en masse uden de forstyrrelser, som jeg har derhjemme, fordi min mand er på barsel med vores yngste, siger Birgitte Westerskov Dalgas.

Coronasikker arbejdsvogn

Indtil onsdag, hvor hun fik muligheden for at låne én af de to kontorvogne, har hun forsøgt at få ro til sit arbejde ved at sidde ude i familiens drivhus.

- Jeg har installeret en terrassevarmer i vores drivhus. Og når jeg laver noget, som kræver, at jeg fokuserer ekstra meget, så sætter jeg mig derud med skitøj på, indtil jeg er så forfrossen, at jeg bliver nødt til at gå ind. Så det her var en god mulighed, siger Birgitte Westerskov Dalgas.

Birgitte Westerskov Dalgas er glad for at kunne benytte det lille kontor i vognen. Det giver mere arbejdsro. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Kontorerne er placeret i to opvarmede vogne, der er opsat mellem Studenterhuset og Cafe Biografen. Her har i alt 28 personer mulighed for at booke sig ind til luftforandring og ro frem til 7. februar.

Brandts Klædefabriks brugerforening forsikrer, at man ikke kommer tæt på en masse mennesker ved at benytte sig af tilbuddet. Udover at man sidder alene, bliver vognene rengjort hver aften, så de er klar til den næste. Desuden er der sørget for alt det, der kræves til at få arbejdet gjort.

- Vi har placeret vognene så tæt på Studenterhuset som muligt, så de kan bruge internettet derfra. Desuden er der jo varme, brændeovn, kaffemaskine og en cafe ved siden af, hvor man kan få noget til frokost, siger Karina Gerrild Rasmussen, som er eventkoordinator på Brandts Klædefabrik.

Der er virkelig et behov for det, kan vi se. Bare det at få en lille smule luftforandring og se nogle andre omgivelser Karina Gerrild Rasmussen, eventkoordinator på Brandts Klædefabrik

Tiltrængt pusterum

Projektet, der er døbt "Manglen på arbejdsro", er kommet på benene i løbet af to dage med økonomisk støtte fra Albani og Fynske Bank. I første omgang for fjorten dage, men Karina Gerrild Rasmussen vil gerne udvide tilbuddet endnu længere på baggrund af den store opbakning.

- Der er virkelig et behov for det, kan vi se. Bare det at få en lille smule luftforandring og se nogle andre omgivelser. Så jeg vil gerne have det til at fortsætte, hvis jeg kan finde sponsorer til det, siger Karina Gerrild Rasmussen.

Og det ville være rigtig dejligt, hvis tilbuddet blev forlænget, mener Birgitte Westerskov Dalgas.

- Det ville være så rart. Bare det at komme ind i varmen og have et sted, hvor man kan koncentrere sig. Der er nogle helt basale behov, som bliver opfyldt med den her vogn.