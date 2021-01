Søfartsskolen manglede struktur: Så blev Hjemmeværnet sat ind

Lærke Dyrehauge troppede op i fuld uniform. Hun havde én opgave.

Hun skulle trække på sin uddannelse fra Hjemmeværnet og med den erfaring give mere struktur i undervisningen på Søfartsskolen i Svendborg.

- Søfartsskolen havde selv tænkt, at de manglede noget praktisk input. Når man er underviser på Søfartsskolen, skal man på et pædagogikum, som er meget teoretisk. Men de manglede noget mere håndgribeligt, siger Lærke Dyrehauge om opgaven.

Lærke Dyrehauge er 34 år og er rekrutteringsspecialist og uddannet instruktør i Hjemmeværnet. Hun skulle viderebringe sine undervisningskompetencer fra Hjemmeværnet, og det blev gjort med stor succes.

- Folk har taget rigtig godt imod det. De synes, at det er rigtig spændende. Nu er jeg fuldtidsunderviser på Søfartsskolen, og de er stadig begejstrede og vil gerne lære mere, siger Lærke Dyrehauge.

Planglægning fra dag til dag

Det, som startede med en enkelt undervisningsdag, endte med at blive Lærke Dyrehauges fuldtidsbeskæftigelse.

Hun skulle kun undervise en enkelt dag og give inputs til undervisningen, men det endte med, at hun blev tilbudt at blive fast underviser på Søfartsskolen i Svendborg.

Én af de ting, der er blevet ændret på skolen, er selve planlægningen af undervisningen. I stedet for at fokusere på, hvad han skal have ud af et års undervisning, er det blevet ændret til, at man fokuserer på én time af gangen, og hvad man skal have ud af den lektion, forklarer Lærke Dyrehauge.

- Det er noget af det nye, jeg har bragt ind. Det giver mere struktur, og det bliver mere Egon Olsen-agtig, når det hele er timet og tilrettelagt, siger Lærke Dyrehauge.

Ingen honnør til undervisningen

Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, der har til opgave at løse problemer for samfundet, Forsvaret og Politiet. Og det er de her praktiske opgaver, som Lærke Dyrehauge trækker på.

- Hvis man for eksempel er en grøn soldat, så får man at vide, hvordan man skal putte noget sløring i hovedet, hvordan du skal bevæge dig ned igennem landskabet, altså meget praktisk. Og det er den praktiske tilgang, jeg tager med til Søfartsskolen.

- De skal dog ikke gøre honnør, siger Lærke Dyrehauge i et grin.