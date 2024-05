Det er alt på ét bræt, når OB skal forsøge at undgå en nedrykning til landets næstbedste række.

Ikke siden 1998 har de stribede fra Fyn været udenfor det fineste danske fodboldselskab, men det kan meget vel ændre sig i dag, hvor fynboerne udover selv at vinde i Viborg, er afhængige af at Hvidovre besejrer Lyngby for at klare skærene i Superligaen.

TV 2 Fyn er med hele dagen, og giver dig seneste nyt fra en ekstraordinært spændende fodbolddag.