Ikonisk område på forladt ø forfalder - og nabo er bekymret

En slidt, gennembanket dør byder en skummel form for velkommen til en af Siloøens tre store bygninger.

Området er et af de mest ikoniske på Odense Havn, selvom det har været forladt i årtier. For mens det ene nybyggeri efter det andet er skudt op på havnen, så er der intet sket med de gamle industribygninger på Siloøen midt i inderhavnen. Tværtimod har bygningerne fået lov til at stå og forfalde.

TV 2 Fyn sætter med kampagnen "Fyn skal være fin" i denne uge fokus på områder på Fyn, der trænger til en kærlig hånd. Siloøen fylder noget i mange fynboers bevidsthed. Derfor er det også vores første stop.

For hvad skal der ske med Siloøen? Skal den bevares eller rives ned?

- Det kan vi ikke tillade os at gøre det forkert. Så hellere tage den tid, der skal til for at gøre tingene rigtigt end at stresse omkring det, siger Jonas Kirkeby.

Han er projektudviklingschef hos entreprenørselskabet A. Enggaard. Det er ham, der sammen med Odense Kommune og Odense Havn skal sørge for, at Siloøen finder sin renæssance. Han har inviteret TV 2 Fyn med ind i de forfaldne bygninger.

- Mulighederne er uendelige, siger han og kigger rundt inde i Muus' Pakhus. Det er den store røde bygning på øen.



- Der er lige sådan en svag duft af død fugl og fuglemøg, siger han med et lille smil, der mest af alt afslører hans eklatante underdrivelse.