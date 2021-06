Ingen karakterkrav og garanti for praktikplads: Skoleskib skal fange unge fiskere

I dag er det ifølge uddannelseskonsulenten kun 20-25 procent af fiskerne, der selv er vokset op med erhvervsfiskeri, og derfor lagde skoleskibet onsdag for kaj i Odense, hvor en gruppe elever fra FGU Fyn blev klogere på, hvad der skal til for at blive fisker.



- Jeg synes, det er dejligt at se, hvilke muligheder der er inden for fiskeri, og uddannelsen tager ikke så lang tid, sagde FGU-elev Andreas Ottosen.

Ingen karakterkrav

Ifølge uddannelseskonsulent Thorbjørn Strunk handler turen om at præsentere de unge for et erhverv, som har hårdt brug for dem.

- Vi kommer rundt og får fat i nogle andre typer og får vist skibet og vores uddannelse til rigtig mange. Vi mener, vi har et godt erhverv at reklamere med, og nogle muligheder som ofte bliver overset, siger han.