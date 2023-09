Ingen spørgsmål til statsministeren: Her bliver mikrofon taget ud af hænderne på journalist

TV 2 Fyn havde op til showet torsdag aften allieret sig med 71-årige Käte Larsen, som gerne ville have svar på, hvad de havde tænkt sig at gøre for at forbedre pensionisternes købekraft, som er blevet ringere på grund af inflationen. Ifølge en analyse fra Ældre Sagen er landets folkepensionister nemlig ikke blevet kompenseret på samme niveau som lønmodtagerne.

Men Käte Larsen gik skuffet fra showet. Hun mente ikke, at Lars Løkke Rasmussen svarede ordentligt på hendes spørgsmål. Da showet sluttede, ville TV 2 Fyn derfor gerne have spurgt statsminister Mette Frederiksen om hendes svar på spørgsmålet.

Helt præcist ville TV 2 Fyn gerne have spurgt statsministeren om rimeligheden i, at folkepensionister har haft sværere ved at få økonomien til at hænge sammen end lønmodtagerne under den stigende inflation - fordi deres pension reguleres med en del forsinkelse i forhold lønnen for lønmodtagerne.



TV 2 Fyn var - mundtligt og af flere medarbejdere fra Socialdemokratiet - blevet lovet spørgetid efter showet. Men da det sluttede, blev presseseancen pludselig aflyst, og de tre hovedpersoner smuttede ud i tourbussen og kørte væk fra Odense Congress Center.

"Du får ikke lov at stille spørgsmål her"

Fredag morgen ville TV 2 Fyn derfor stadig gerne stille de spørgsmål, vi ikke fik mulighed for torsdag aften. Muligheden var oplagt - for klokken 8.45 ville Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen befinde sig hos Bladt Industries på Lindø til en seance, der omhandlede grønne arbejdspladser og vindmølleindustrien.

"Er det muligt at stille nogle få spørgsmål i forbindelse med besøget på Lindø? Spørgetimen blev jo aflyst efter eventet i går," skrev TV 2 Fyns journalist i en sms til statsminister Mette Frederiksens (S) pressechef Katja Brandt fredag morgen.

- Jeg ringer om 10, skrev pressechefen tilbage.

Da Katja Brandt ringede tilbage, afviste hun, at der skulle være indgået en aftale om spørgetime torsdag aften. Og at det fredag under besøget på Lindø kun ville være muligt at spørge ind til dagens indhold, altså grønne arbejdspladser og vindmølleindustrien.

Efter rundvisningen hos Bladt Industries gik de tre hovedpersoner op på et podie for at svare på spørgsmål nede fra menneskemængden, og en mikrofon gik på omgang blandt publikum.