Johnny har spillet billard i 30 år - 13. danmarksmestertitel er nu i hus

Som nævnt er den nyvundne danmarksmester-titel langt fra den første i Johnny Hansens spilhistorik. Han har tidligere vundet 12 danmarksmesterskaber - seks alene og seks på hold. Og nu et syvende som hold.

Talentet kommer af mange års træning. Nu træner han to til tre gange om ugen i klubbens lokaler, og så bruger han også meget tid derhjemme på at styrke sin koncentration, men også på at analysere tidligere kampe.

- Det er simpelthen bare ved at visualisere kampene fra tidligere og tænke over, hvilke fejl man har lavet og så forbedre dem, forklarer Johnny Hansen.