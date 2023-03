Kæmpe brag: Politiet fjerner afspærring af område efter eksplosion

Fyns Politi har torsdag morgen afspærret en vej efter en eksplosion.

Der er tale om Vilhelm Kyhns Vej i Odense M, hvor politiet tidligere på morgenen har modtaget en anmeldelse om en eksplosion i et hus.

- De foreløbige undersøgelse tyder på, at braget skyldes en sprængning af noget kraftigt fyrværkeri, udtaler vagtchef ved Fyns Politi Sten Nyland i en pressemeddelelse.

Fyns Politi melder om ingen tilskadekomne. Der har heller ikke været behov for at evakuere nogen personer i forbindelse med sprængningen af det kraftige fyrværkeri, lyder det yderligere.

- Det er vores vurdering, at der er tale om en isoleret hændelse og der er derfor ingen grund til at beboerne her i området eller andre steder skal være utrygge eller bekymrede, udtaler Sten Nyland.

Omkring klokken 14 er politiet nu færdige med de tekniske undersøgelser på stedet. Derfor er afspærringen på Vilhelm Kyhns Vej er nu fjernet, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Der er både hunde til stede og en drone i luften, fortæller TV 2 Fyns reporter på stedet.

Brag kunne høres fra politigården

Fyns Politi modtog anmeldelsen klokken 06.15.



- Eksplosionen var så høj, at vi kunne høre den inde på politigården, da vi står og mønstre op derinde, siger indsatsleder ved Fyns Politi Morten Ebersbach til TV 2 Fyn, der er til stede på området.

Indsatsleder Morten Ebersbach fortæller yderligere, at der er i forbindelse med sprængningen har været tilkaldt teknikere.

Heriblandt var NKC (Nationalt Kriminalteknisk Center red.) samt Beredskabsstyrelsen også blevet tilkaldt.

- Vi ved endnu ikke med sikkerhed, hvad der er foregået. Vi er nødt til at undersøge til bunds, hvad der er sket. Vi kan derfor heller ikke på nuværende tidspunkt sige, hvad motivet for sprængningen har været, siger indsatsleder Morten Ebersbach til TV 2 Fyn.

Politiet har foretaget flere forhøringer i området for at høre, om nogen har set eller hørt noget i forbindelse med sprængningen af det kraftige fyrværkeri.

- Og er der nogen som har set eller hørt noget på tidspunktet før og efter klokken 06, så må de meget gerne henvende sig til Fyns Politi, siger han.

Politiet kan kontaktes på 114.

Fyns Politi vil også fortsat være til stede ved villavejen med en mobil politistation, hvor borgerne i området kan henvende sig, hvis de føler sig utrygge, har spørgsmål eller oplysninger i forbindelse med hændelsen.

Onsdag blev en 26-årig mand, der er tidligere elev på HF & VUC Fyn i Svendborg, anholdt efter at have fremsat trusler mod skolens personale.