Kænguruløb i naturen: Odenseanere hopper med på unik træningsbølge

Det ligner lidt en skistøvle, og så alligevel ikke, for når dagens løbehold trækker i de speciallavede støvler og begynder strækningen på fem kilometer, kan tankerne hurtigt blive ledt hen på de australske savanner fremfor de østrigske alper.

"Kangoo Run" hedder konceptet som Sundhedshuset-Engsbye for nyligt har introduceret deres kunder for, og den unikke træningsstil har hurtigt vundet indpas hos flere odenseanere.

- Da sundhedshuset lancerede det her nye tiltag tænkte jeg, at det lød super interessant. Jeg er i forvejen vant til at løbe, og tænkte, at det her kunne være rigtig sjovt. Også nu, hvor der ikke sker så meget udover den træning, man selv laver derhjemme. Og så er det en rigtig god måde at få set andre mennesker på, fortæller Ida Alrøe, der lørdag trak i støvlerne for første gang.

Plads til alle

Men man behøver altså ikke at være rutineret løber for at kunne være med på holdet.

- Alle kan i hvert fald gøre det her i forskelligt niveau, lyder det fra medejer af Sundhedshuset-Engsbye og Kangoo Run-instruktør, Iben Gryholt Finnmann Engsbye.

Ifølge Iben Engsbye kan de fleste, uanset deres skavanker eller skader, faktisk sagtens trække i et par støvler og løbe med på lige fod med andre.

- Støvlerne blev i sin tid opfundet af en amerikaner, til folk med skader, diskusprolapser og andre skavanker, forklarer Iben Engsbye.

En stor hjælp

Også for Carsten Ernst har træningen haft stor betydning for både fysikken og mentaliteten.

- Jeg har en medfødt udfordring i hele min venstre side, og så skulle jeg se, om det her kunne hjælpe mig, og det kunne det godt. Jeg har over tid fået en bedre balance og motorik. Og så giver det også én et godt humør i hverdagen, siger Carsten Ernst.

Efter de nyeste coronarestriktioner blev præsenteret, har Sundhedshuset-Engsbye flyttet alt træningen udenfor, og for Carsten Ernst især er muligheden for at kunne træne - selv under corona - en stor hjælp.

- Hvis ikke jeg kunne træne, ville det have en stor betydning. Jeg vill gå tilbage i form, og jeg ville begynde at gå dårligt igen. Jeg skal helst vedligeholde det, og det gør jeg ved at komme her et par gange om ugen, forklarer Carsten Ernst.

Kangoo Run har hold flere gange om ugen, og træner for tiden i små hold på fem personer - inklusiv instruktør.