Kortfilm fra sofaen: Odense International Film Festival kan streames

Selvom mange af sommerens kulturarrangementer er udskudt til efteråret eller næste år, har Odense International Film Festival (OFF) valgt, at uge 35 stadig skal dedikeres til film, talks, koncerter og debatter med (kort)filmen i fokus.

- Det vi især har brug for nu, er, at få nogle gode fællesoplevelser, siger festivalleder Birgitte Weinberger.

Læs også Fælles om film: Podcastserie giver mulighed for fællesskab

I samarbejde med resten af holdet bag OFF har hun tilrettelagt et program, der tydeliggør, at festivalen i år bliver mindre, men hvor den holder fast i dét, der er muligt.

Jeg er sikker på, vi har gjort det rigtige ved at gøre det mulige og aflyse det umulige Birgitte Weinberger, festivalleder, OFF

For på grund af coronavirus er antallet af billetter i år halveret, så salene ikke bliver fyldt op. Samtidig har OFF de foregående år oplevet, at det ikke er alle reserverede billetter, der bliver brugt, og for at undgå denne situation og eventuelt kø, koster det i år 20 kroner at booke en billet til festivalens mange arrangementer.

Derudover har festivalen valgt at aflyse alle store udendørsarrangementer, receptioner og afslutningsfesten.

- Jeg er sikker på, vi har gjort det rigtige ved at gøre det mulige og aflyse det umulige, siger festivalleder Birgitte Weinberger.

OFFstream

I år er det som noget nyt muligt hjemmefra at streame de 129 kortfilm, der er udvalgt til årets konkurrenceprogram. Det ser festivalleder Birgitte Weinberger som et godt supplement:

- Bente fra Hirtshals har nu muligheden for at deltage i festivalen – på afstand. Og forhåbentligt lægger hun så vejen forbi Odense til næste år.

Læs også Minifestival i Odense: - Folk har brug for at komme ud og opleve livemusik

OFF er blandt andet støttet af Odense Kommune, og fritids- og kulturchefen i Odense Kommune, Martin Petersen, ser også streamingmuligheden som et positivt tiltag:

- Vi har valgt at bruge benspændet, som covid-19 er, på en proaktiv måde, for på den måde at gøre festivalen tilgængelig for mange flere, siger han og forstætter:

- De seneste år har vist, at rigtig mange gerne vil være en del af OFF, så jeg er ikke bekymret for, om interessen vil falde.

Odense International Film Festival OFF er Danmarks ældste og eneste oscarkvalificerende kortfilmfestival

Festivalen er grundlagt i 1975 - i år er det den 45. gang, den afholdes

Festivalen er arrangeret og funderet af Odense Kommune

Over 30.000 gæster besøgte festivalen i 2019

Lige knap 3000 kortfilm blev indsendt til OFF20. 129 film er udvalgt til årets konkurrenceprogrammer

Fremadrettet

Ifølge festivalleder Birgitte Weinberger er streaminginitiativet OFFstream kommet for at blive:

- Vi vil helt sikkert implementere streaming fremadrettet, men det kan selvfølgelig ikke erstatte den ægte biografoplevelse.

Imens du venter på glitter, glamour og gode film, kan du besøge OFFstream.dk og se eller gense de over 150 tidligere konkurrencefilm samt kortfilmspakker fra OFF fra de tidligere år – ganske gratis. Fra 24. august til 6. september kan du for 89 kroner købe dig adgang til de 129 udvalgte konkurrencefilm.