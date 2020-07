Minifestival i Odense: - Folk har brug for at komme ud og opleve livemusik

Coronakrisen har lukket for alle de store festivaler landet over, men kreative kræfter fra Kulturmaskinen i Odense har på kort tid stablet en helt ny festival på benene under navnet Parasol.

En to dages sid-ned-festival med musik, kunst og performance for 250 personer, der følger de restriktioner, der er for livemusik lige nu.

- Hvorfor gør vi det? Fordi vi fik muligheden. Det er lidt sommeren der blev væk, som vi gerne vil udfylde med noget af det, som folk savner, og som vi selv savner, siger Sidsel Linea Olesen, der er booker for festivalen.

Det rammer på et tørt sted Timur Allisstone, rapper

Det er coronarestriktioner, der dikterer det lille antal festivaldeltagere. Festivalbookeren mener, at man alligevel kan skabe festivalstemning.

- Nu findes der heldigvis mange festivaler rundt omkring i Danmark, som er i den størrelsesorden, og som fungerer rigtig fint. Jeg tror ikke, det bliver et problem. Med fadøl og god musik så plejer det at køre, uanset hvor mange der er, siger Sidsel Linea Olesen til TV 2/Fyn.

Anderledes stemning

Lørdag spiller den odenseanske rapper Timur Allisstone, der er den ene halvdel af hiphop-gruppen Timur. Han ser frem til at stå på scenen i en tid, hvor livemusik har været en mangelvare.

- Det har stået lidt stille med musikken. Jeg tror virkelig, folk har brug for at komme ud og opleve noget livemusik. Og jeg som musiker har virkelig brug for at komme ud og spille, så det rammer på et tørt sted, fortæller Timur Allisstone.

Ifølge den odenseanske rapper vil coronakapaciteten på 250 personer præge koncerten.

- Vi har gået ind og justeret vores sætliste, så det passer lidt bedre til det her format. Fordi vi netop ikke kan have moshpits, og folk der står og hopper foran scenen. Så det har givet os en mulighed for at udnytte nogle af de stille numre vi har, så vi kan prøve at skabe en lidt mere chill atmosfære. Så det er ikke kun dårligt. Det er faktisk fedt, siger Timur Allisstone.

Der vil være koncerter fredag og lørdag. Endagsbilletten koster 150 kroner, mens en partoutbillet kan erhvervs for 280 kroner.