Kvinde faldt ud fra anden sal - mand anholdt for voldtægt

Efter en kvinde mandag faldt ud fra et vindue på anden sal i Odense er en mand blevet sigtet for voldtægt og for frihedsberøvelse.

Det oplyser Fyns Politi tirsdag ved middagstid.

Den anholdte mand, der er 38 år, skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Det var midt på eftermiddagen mandag, at ambulance og politi rykkede ud til Frue Kirkestræde.

En kvinde på 55 år var faldet ned fra anden sal og var kommet slemt til skade. Hun er dog uden for livsfare, oplyser politiet tirsdag.

Et område blev afspærret efter hændelsen, og politiets vagtchef oplyste til regionalmediet fyens.dk, at det ikke var afklaret, om kvinden var blevet skubbet eller selv var faldet ud af vinduet.