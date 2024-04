Læs eller genlæs: "Operation Callcenter" fører til dom over to stor-svindlere

To fynboer er for retten i dag i Retten i Svendborg i en landsdækkende svindelsag, der går under navnet "Operation Callcenter". Det er især ældre, der er blevet snydt. Bagmand tiltalt for bedrageri for over to millioner.