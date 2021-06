Lav tilslutning: Tæt på hver tredje i Vollsmose Sogn har ikke reageret på invitation til vaccine

Skepsis og tilgængelighed

Han peger på, at der er en skepsis over for myndigheder og vaccine. Samtidig skal tilgængeligheden være bedre.

I Vollsmose-firkanten har der siden 27. maj været et testcenter, som har åbent hver torsdag. Her kan folk med tidsbestilling blive vaccineret. Den kommende torsdag bliver der leveret 100 ekstra doser, som vil blive til personer, der er opsporet og inviteret af kommunens folk.

Om det er nok, er så spørgsmålet. Morten Sodemann mener, at der skal mere til.

- Vi så i weekenden, at Søren Brostrøm (direktør for Sundhedsstyrelsen, red.) var på banen og vaccinerede i Tingbjerg i København.

- Vi kunne godt bruge en "Søren Brostrøm" her - altså noget fest og musik omkring vaccinerne, siger Morten Sodemann.

Han peger samtidig på, at det, der virkede i forbindelse med testindsatsen, skal i brug igen.

Det vil sige dør til dør, beboerformænd der aktiveres og et højt informationsniveau.

- Og så er det stadig sværere at forklare, at vaccinen er en god idé, end det var at forklare at testen var det.

Ifølge både Peter Grøn og Rame Ezzeddine gøres der i øjeblikket et lignende stykke arbejde. Blandt andet opsøges forældre til børn i de lokale institutioner.

- Vi skal have have formidlet, at det er okay, at det er ufarligt, og det er godt for fællesskabet, siger Morten Sodemann.

Han mener også, at et walk-in-koncept til vaccinationer er smartere end tidsbestilling.

- Hvis der ikke er walk-in, så har man ikke mange chancer, siger han.