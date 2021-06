En anholdt stak af: 22 sigtede efter stor politiaktion på Nyt OUH

Ifølge en pressemeddelelse forløb aktionen som planlagt, indtil en spirituspåvirket fører af en personbil stak af i sin bil.

Manden stak af efter, han netop var blevet anholdt.

- Det viser sig, at han har en promille over den tilladte, hvorefter han bliver anholdt – helt som det er sædvane. Derefter vælger han at gasse bilen voldsomt op og stikke af. Knap 100 meter fra kontrolpunktet kører han så bilen direkte i grøften og stikker af til fods, oplyser politikommissær Ander Brahe fra Fyns Politi.

Det er først på eftermiddagen ikke lykkedes, at finde manden, men politiet ved, hvem han er. Når han bliver fundet, vil han blive sigtet for spirituskørsel og sigtet for at stikke af. Dertil kommer en stribe sigtelser for færdselsovertrædelser.

I løbet af aktionen fik politiet oprettet følgende sager:

2 spirituskørsel 1 narkokørsel

1 kørsel i frakendelsestiden

3 manglende firmanavn på varebil/cvr nummer

2 ikke at medbringe lovpligtig attest

10 manglende brug af sikkerhedssele

1 fejl og mangler på køretøjet

1 overtrædelse af udlejningsbekendtgørelsen (vedr. kørsel i lejet bil)

1 ikke at medbringe kørekort





God aktion

I følge politiet forløb aktionen tilfredsstillende.

- Vi har haft en rigtig god aktion, hvor vi i de forskellige myndigheder har bistået OUH’s ønske om at drive en tryg og sikker arbejdsplads for de mange hundrede medarbejdere, der hver eneste dag møder ind på pladsen. Vi har jo desværre skrevet en del sager, men vi håber, at vores fælles indsats og kontrol vil have en forbyggende virkning. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose for det rigtig gode samarbejde myndighederne imellem i den omfattende aktion, siger Anders Brahe.



Fyns Politi deltog med medarbejdere fra Operativ Færdsel samt Udlændingeafdelingen, der kontrollerede omkring 75 personers opholds- og arbejdstilladelser.



Ledelsen af byggeriet er ligeledes tilfredse med politiets aktion.

- For mig at se handler det mest om trafikforseelser, og så er der noget med alkohol, som vi siden efteråret har haft stor fokus på. Vi tager stikprøver 1-2 gange om måneden, og vi har nultolerance over for alkohol, og noget tyder på, at vi skal fortsætte vores indsats, siger direktør for Nyt OUH, Torben Hedegaard Jensen.

Kontrol af arbejdstilladelser

- Vi har fokus på opholds- og arbejdstilladelse, hvor vi har et firma ansat til at tage stikprvøer på om medarbejderne overholder reglerne, og derfor er jeg tilfreds med, at myndighederne ikke fandt nogle overtrædelser i dag, siger direktøren.



Omkring 450 medarbejdere er i øjeblikket beskæftiget på byggepladsen