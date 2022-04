Letbanen er godkendt og overdraget: Nu venter de sidste test inden åbningen

I næsten 10 år har Trafikstyrelsen været i tæt dialog med partnerselskabet Odense Letbane om de mange forhold, der skal være på plads for at det store og komplicerede anlægsprojekt kan opnå de krævede godkendelser i forhold til sikkerheden.



Odense Letbane har blandt andet fået godkendt de trafikale sikkerhedsregler, letbanetogene, infrastrukturen, uddannelsesplanerne for medarbejderne og vilkårene for at drive jernbanevirksomhed, skriver Trafikstyrelsen i en pressemeddelelse.



- Nu har vi succes med overdragelsen, og parterne har set hinanden i øjnene, siger Jesper Rasmussen.



Stadig hængepartier, der skal ordnes

Men én ting er godkendelsen fra Trafikstyrelsen. En anden er overleveringen af letbanesystemet og de mange støj- og vibrationsklager som Odense Letbane har modtaget - især siden testkørslerne i marts begyndte. Over 130 er det blevet til siden august sidste år.

Derfor har overdragelsen af transportsystemet, som hovedsageligt består af skinner og belægning hele vejen gennem byen - indbygget en aftale - hvor entreprenøren COMSA skal sikre, at de mangler, der måtte være, bliver udbedret.