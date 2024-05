Live fra retten: Langeland tog Sandies drenge - her er kommunens forklaring

Torsdag er første retsdag i historisk retssag. Sandie Hansen fra Langeland søger erstatning på 350.000 kroner for uretmæssig fjernelse af hendes to tvillingedrenge i halvandet år. Får hun medhold, er det første gang nogensinde, en forælder får erstatning for uretmæssig tvangsfjernelse.