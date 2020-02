Luksuslejligheder til salg: Se hvordan de rigeste i Odense kan bo

Kan det hele blive lidt for eksklusivt?

Ikke hvis du spørger bygherre og tømrermester Jesper Christensen, der sammen med arkitekt Carl Ole Kragsig Kristensen står bag de 18 lejligheder, som skal opføres på Kronprinsensgade 1 i Odense.

- For mig er kvalitet og godt håndværk det vigtigste, siger Jesper Christensen.

Odenses mest eksklusive boliger

Det eksklusive byggeri påbegyndes til august, og ejendommen kommer til at se ud som på billedet her. Foto: Home Odense

Home Odense står for salget af lejlighederne, og de omtaler dem som de mest eksklusive i Odense nogensinde.

- Det helt specielle ved det her projekt er beliggenheden, der må siges at være ganske unik. Det er once in a lifetime, at bygherren får sådan en mulighed, siger Henrik Christoffersen, indehaver af Home Odense.

- Derfor kan man også sige, at beliggenheden fortjener, at man gør noget ekstra ud af det, siger han.

Byggeriets kommer til at ligge lige ud til Eventyrhaven, og fra lejlighederne får man udsigt ud over Odense Å. Foto: Home Odense

Prestige-projekt med stor interesse

Lejlighederne kommer til at fordele sig på to bygninger, og de forventes at blive solgt for over ti millioner kroner. Prisen skyldes ifølge Henrik Christoffersen en kombination af den gode beliggenhed og materialevalget.

Henrik Christoffersen, indehaver Home Odense

- Beliggenheden er byens måske ubetinget mest attraktive. Når man så samtidig vælger at bygge i materialer fra øverste hylde, så er det selvfølgelig ikke et billigt projekt. Det er et prestige-projekt, siger Henrik Christoffersen og fortsætter:

- Der er super stor interesse for dem, så prisen er ikke noget, der afskrækker folk i byen.

Eksklusive lejligheder efterspørges

Home Odense står også for salget af de eksklusive lejligheder i TBT Tower, der ligesom ejendommene her på Kronprinsensgade blev omtalt som et prestige-byggeri. Dengang gik salget ikke helt som forventet.

Henrik Christoffersen mener dog ikke, at de to byggerier kan sammenlignes, da man på Kronprinsensgade har et øget fokus på beliggenheden.

- Efterspørgslen på eksklusive lejligheder er der altså. TBT Tower er bare noget lidt andet, da det er et højhus. Byggeriet her er mere fokuseret på beliggenheden, siger han.

Heldige fremtidige ejere

Byggeriet kommer til at bestå af to bygninger, der i alt råder over 18 eksklusiive lejligheder. Foto: Home Odense

Salget af de 18 lejligheder begynder mandag aften til et VIP-arrangement. Her har Home inviteret folk, der tidligere har kontaktet dem, og som har interesse i unikke beliggenheder og eksklusive byggerier.

Home forventer, at der kommer omkring 50 mennesker til mandagens arrangement, og ifølge Henrik Christoffersen er de personer, der får fingre i boligerne, meget heldige.

- Lige nu er jeg ret fortrøstningsfuld i forhold til at få solgt lejlighederne, og det håber jeg, at jeg bliver ved med at være, siger han.

Byggeriet på Kronprinsensgade 1 begynder 1. august 2020, og man kan som ejer forvente at flytte ind 1. november 2021.

På billedet ses en illustration af lejlighedernes køkken/alrum. Som køber er der dog mulighed for, at man kan have med-indflydelse på materialerne. Foto: Home Odense

På billedet ses lejlighedernes køkken, sådan som de kommer til at se ud. Foto: Home Odense

Badeværelserne i de kommende lejligheder kommer til at se ud som på billedet her. Foto: Home Odense

Her ses en illustration af soveværelset i de kommende lejligheder. Foto: Home Odense