Mangler 3.000 SOSU'er om året: Det handler om fordomme, mener studerende

20-årige Thea Tjekke og 32-årige Mathias Lykkegård er begge studerende på Social- og Sundhedsskolen i Odense.



Og de er begge rigtig glade for at have valgt netop den uddannelse.

- Følelsen af at kunne se et andet menneske live op, når der er kontakt. At du laver noget relationsbygning, siger Mathias Lykkegård, mens Thea Tjekke tilføjer:

- Når jeg går hjem hver dag, når jeg er i praktik, så er jeg glad, fordi man føler ligesom, man gør en forskel for samfundet og for andre, som måske har lidt sværere ved at være her.