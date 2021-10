Masseslagsmål i Odense: Forretningsdrivende lagde sig imellem

Anmeldelsen gik på, at 10-15 personer skulle have været indblandet i slagsmålet, fortæller vagtchef Milan Seyfabad.

- Der er det her slagsmål, og en lokal forretningsdrivende forsøger at lægge sig i mellem for at standse det, men i den forbindelse bliver han stukket i baglåret med en kniv, siger han.



Flere anholdt

Manden, der lagde sig imellem blev efterfølgende kørt til Odense Universitetshospital, men er ikke kritisk såret, lyder det.

Derudover er fem personer anholdt efter episoden. Ifølge politiet er der gode spor at gå efter, skriver avisen.