Ansatte må selv bestemme over ferie, arbejdstid og barsel: - Det bliver en langt sjovere arbejdsplads

Her har man indført fri arbejdstid, ferie, barns sygedage og barsel, og ifølge direktør i HR-ON, Ali Cevik, har det positiv indvirkning på de ansatte.

- Når de får den frihed, så kan de blive langt mere produktive, det bliver en langt sjovere arbejdsplads, og det bliver langt mere innovativt, fortæller direktøren

Krav til lederen

Med det nye manifest betyder det altså, at medarbejderne selv skal planlægge deres arbejdstid. Det vil sige, at man gerne må nøjes med at arbejde 25 timer om ugen, så længe ens opgaver bliver løst.

Det stiller nye krav til ledelsen.

- Det, der er min opgave, er at stille de rigtige rammer, således at alle ved, hvad de skal gøre, hvad vi arbejder i retning af, og hvad vores mission er, lyder det fra Ali Cevik.

For at holde fokus på missionen, har virksomheden indført medarbejderaktier, så de ansatte både er fælles om at opnå virksomhedens mål, men også fælles om at dele den økonomiske gevinst.