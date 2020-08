Med i opløb til klimapris: Robot sorterer tarme til pølser

I Odense har Jan Pedersen og hans start-up virksomhed Proxima Centauri opfundet den første robot i verden, som kan sortere tarmene automatisk efter størrelse.

- Det var møgirriterende at skulle sende den ene container efter den anden over på den anden side af jorden - bare for at få fyldt lidt vand i, få målt størrelsen og få dem tilbage igen, fortalte han til TV 2 FYN i november sidste år, hvor han var en af iværksætterne, som var i finalen til Iværksætter Odense-prisen 2019.

Proxima Centauri er blandt seks virksomheder, der skal dyste om 250.000 kroner og titlen som Årets Klimaiværksætter.

Det er Middelfart Sparekasse, der står bag arrangementet Klima Boost i samarbejde med landets seks regionale erhvervshuse.

Fredag 4. september skal de seks på scenen i Middelfart Sparekasse og præsentere deres forretning for en jury, som udpeger den endelige vinder.

Juryen består af Signe Wenneberg, forfatter og klimaaktivist, Steen Hildebrandt, professor emeritus og formand for 2030-panelet, Heidi Boye, landechef for Too Good To Go, Tommy Ahlers, klimaordfører (V), tidligere minister, iværksætter og investor og Peter Kofler, formand for Dansk Iværksætter Forening.