Megafon-måling: DF i Odense bliver savet midt over

En ny måling, som Megafon har lavet for TV 2 Fyn ,viser en markant tilbagegang for Dansk Folkeparti i Odense Kommune, hvis der var valg i morgen.

Ved kommunalvalget i november 2017 fik partiet 6,4 procent af stemmerne i Odense. I den netop offentliggjorte måling står partiet til 3,6 procent af stemmerne. Det er en tilbagegang på 2,8 procentpoint.

Læs også Smæk til Rahbæk Juel: Sådan ville Odense stemme, hvis der var valg i dag

- Meningsmålinger er jo altid øjebliksbilleder, men det er klart, at en meningsmåling, hvor vi går 2,8 procent tilbage, det er voldsomt. Der ligger et stort arbejde for os i Dansk Folkeparti i at fortælle borgerne i Odense om, at Odense har brug for Dansk Folkeparti i byrådet til at passe på de personer, som er vores kernevælgere, siger Carsten Sørensen, der er nyvalgt spidskandidat for Dansk Folkeparti i Odense.

Ny spidskandidat er ikke i byrådet

Netop nu har Dansk Folkeparti to medlemmer af Odense Byråd. Ved kommunalvalget i 2017 stod Christel Gall øverst på listen som spidskandidat mens partifællen Pernille Bendixen var placeret som nummer to på listen.

Carsten Sørensen, der er valgt som ny spidskandidat, sidder ikke i Odense Byråd nu, men repræsenterer Dansk Folkeparti i regionsrådet.

Vi kommer til at være skarpe i valgkampen med mig som spidskandidat. Det er DF-classic Carsten Sørensen, spidskandidat, Dansk Folkeparti, Odense

På trods af at Carsten Sørensen ikke er kendt i den brede offentlighed i Odense, mener han, at hårdt arbejde og skarpe synspunkter vil bringe ham i Odense Byråd.

- Vi har nogle gode folk siddende i byrådet, som fører vores politik. Og så er det klart, at jeg kommer ind som ny mand, når valgkampen går i gang for alvor til januar. Så skal jeg fortælle folk, hvad for nogle holdninger jeg har, og hvad det er, jeg vil med Dansk Folkeparti i fremtiden. Så må folk så vurdere, om de synes, jeg er den rigtige. Jeg er jo regionsrådsmedlem til hverdag og er lidt kendt via det, men det er klart, at jeg er helt ny person her i Odense i politik, siger Carsten Sørensen.

Nye Borgerlige vokser

Af målingen fra Megafon fremgår det også, at Nye Borgerlige står til massiv fremgang, hvis der var valg i morgen. Partiet står til en fremgang, der er omtrent lige så stor som den tilbagegang, som Dansk Folkeparti står til.

Hvis målingen står til troende, betyder det formentligt, at et af DF's medlemmer af Odense Byråd i stedet går til Nye Borgerlige.

Læs også S-borgmester i modvind: Fjernvarmesalg skubber S-vælgere over mod blå blok

- Landspolitisk slår igennem lokalt, og det er der ikke så meget, vi kan gøre noget ved. Vi koncentrerer os om, hvad det er, vi gerne vil. Og hvis Nye Borgerlige så er en samarbejdspartner, så er det jo helt fint med os. Jeg vil selvfølgelig hellere beholde mandatet hos os, men hvis det er det, vælgerne vil, så er det det, vi vil acceptere, siger Carsten Sørensen.

Går til valg på DF-classic

Ifølge Carsten Sørensen, vil Dansk Folkeparti gå til valg på "DF-classic"-mærkesager, men han vil dog ikke løfte sløret konkret for, hvad partiet vil.

- Vi kommer til at være skarpe i valgkampen med mig som spidskandidat. Det er DF-classic. Vi vil passe på de ældre, vi vil være lidt hårde overfor nogle indvandrergrupper, vi vil sikre, at folk ikke skal i endeløse ressourceforløb. Det som folk ved, at Dansk Folkeparti har stået for i mange år, det, tror jeg, er vejen frem, siger Carsten Sørensen.

Det næste kommunalvalg skal afholdes den 16. november 2021.