Mistede ven i en brandert: - Man skal sgu passe på

Oliver Sander og Mathias Pakula kigger ud over det grønlige å-vand, der løber gennem Munke Mose i Odense. Foran dem er en stub, hvor toppen er malet i en skriggrøn farve.

- Det er her, de har en formodning om, at han er faldet i, fortæller Oliver Sander.

Det går op for en, at man virkeligt skal passe på, hvad man laver, for det hele kan slutte på en aften. Mathias Pakula, Mark Corneliussens ven



Efter en bytur i Odense natten til den 19. oktober 2019 forsvandt Mathias Pakulas og Oliver Sanders ven, Mark Corneliussen, sporløst. Natten til den 24. oktober 2019 fandt dykkere et lig i Odense Å og markerede en nærliggende stub med en klar grøn farve. Det var nok her, han faldt i, og det skulle markeres.

Det er ved denne stub i Munke Mose i Odense, man mener, at Mark Corneliussen faldt i åen den 18. oktober 2019. Foto: Alexander Aagaard

Liget viste sig at være Mathias Pakulas og Oliver Sanders ven, Mark Corneliussen.

- Det var helt uvirkeligt. Jeg forstod det ikke i starten, siger Oliver Sander.

Taget med en pige hjem?

Barndomsvennerne Mark Corneliussen, Mathias Pakula og Oliver Sander var i byen på en ellers helt almindelig fredag aften. De havde drukket rigeligt, inden de tog afsted, og startede byturen på The Old Irish Pub i Vintapperstræde i Odense. Nogle timer efter ville de krydse strædet og gå over på en bar nogle meter væk.

- Han gik tilbage til The Old Irish Pub, fordi han vist havde glemt sin jakke, og så havde han så ikke kunnet finde os. Jeg skrev virkelig mange beskeder til ham, fortæller 20-årige Oliver Sander.

Læs også Marks mor efter tragisk dødsfald: De unge skal passe bedre på hinanden

- Det var jo lidt underligt, at han ikke svarede, men det kunne jo være, at han havde fundet en pige, som han var taget med hjem, siger 21-årige Mathias Pakula.

Det er først dagen efter, det går op for vennerne, at noget er helt galt.

- Marks lillebror skrev og spurgte, hvor Mark var henne. Så ringede jeg til politiet, for det kunne jo være, at de havde set ham. Det havde de ikke, så vi efterlyste ham, fortæller Mathias Pakula.

Ti unge mænd

De to unge mænd er ikke de eneste, der har mistet en ven efter en tur i byen.

En, der dør på den her måde, er jo altid en for mange Henrik Skals, Politiinspektør Fyns Politi



Mark Corneliussen fra Nyborg var den tredje unge mand, der måtte lade livet efter alkoholpåvirkning i 2019.

Udover ham druknede en ung mand i Svendborg Havn først på året, og en anden blev påkørt uden for Refsvindinge på Østfyn i august.

Læs også Dræbt i færdselsulykke: 18-årig havde lagt sig på vejen

Det er tragisk, mener politiinspektør fra Fyns Politi Henrik Skals.

De unge, der ikke kom hjem I denne uge sætter Bemærk fokus på de unge, der aldrig er vendt hjem efter en bytur eller en fest. Ifølge en optælling Bemærk har foretaget, er der tale om ti fynske unge mellem 16-24 år, der de seneste 15 år aldrig er vendt hjem efter enten en tur i byen eller en fest, fordi de er afgået ved døden. Alle ti var unge mænd, og tre af dem døde i 2019 alene. Se mere

- En, der dør på den her måde, er jo altid en for mange, siger Politiinspektøren.

I løbet af de seneste 15 år er ti unge mennesker afgået ved døden på Fyn som følge af alkoholpåvirkning, viser en optælling Bemærk har lavet. Ud af de ti var alle unge mænd. Men det er ikke så underligt, at det er de unge mænd, der kommer galt afsted, uddyber Henrik Skals.

- Kvinder er generelt bedre til at passe på sig selv. Mænd er mere tilbøjelige til at gå alene, og der kan opstå nogle uheldige situationer, når man går alene og ikke kan tage ordentligt vare på sig selv, fordi man er beruset, fortæller han.

Unge og udødelige

Efter seks lange dage, hvor de to unge mænd havde hjulpet med eftersøgningen, havde Mathias Pakulas bror skrevet til dem. Han havde læst, at de havde fundet et lig i Odense Å, og det fik Mathias Pakula og Oliver Sander til at haste ind til Odense igen.

- Da vi nåede derind, var der ikke dykkere eller noget. Der var heller ikke noget politi, så vi ringede til politiet, der kunne fortælle os, at det var Mark, de havde fundet, siger Oliver Sander.

Læs også Joan mistede sin søn for otte år siden: - Pas på hinanden i nattelivet

- Jeg tænker stadig meget på ham. Jeg er mere ked af det nu, end jeg var i starten. Jeg har nok først rigtigt forstået nu, hvad det egentligt er, der er sket, fortæller Oliver Sander og tilføjer:

- Man skal holde sig væk fra alt, der har med vand at gøre. Specielt når man er stiv.

- Vi er nogle unge gutter, der tænker, at der ikke kan ske os noget. Vi lever jo bare livet. Det er stadig uvirkeligt, at vi var i byen, og at Mark druknede i Munke Mose den aften, siger Mathias Pakula og afslutter:

- Det går op for en, at man virkelig skal passe på, hvad man laver, for det hele kan slutte på en aften.