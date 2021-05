Ni store sommerkoncerter - og nul kvindelige kunstnere: - Tonedøvt, siger radiovært

Ifølge spillestedslederen er de normalt meget opmærksomme på ligestilling i musikbranchen, hvilket også afspejler sig i koncerterne på Posten og det intime spillested Dexter.

Men har I været gode nok ved de her bookinger?

- Hånden på hjertet; det er gået rigtig stærkt, hvem vi har booket. Så det har vi måske ikke, men man skal også tage i betragtning, at man ikke bare kan få dem, man vil. Det handler om, hvem der har lyst til at spille til sommer, og hvem der har mulighed for det, siger Morten Østlund.

Debatten er ikke ny

Der har i de seneste år været stort fokus på manglen af kvinder på de danske musikfestivaler. Gennem årene er blandt andre Tinderbox og Roskilde Festival blevet kritiseret for ikke at præsentere nok kvinder på deres musikprogrammer.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at man har sagt ’vi gider ikke have kvinderne med’, men det er et strukturelt problem i branchen, at der ikke bliver booket nok kvinder til koncerterne, siger Karen Hvidtfeldt, der er professor på Syddansk Universitet og forsker i køn og kultur.

- Det er ikke kun til en koncertrække i Odense, at skævheden i musikbranchen er der. Det er i hele branchen, og det handler i høj grad om netværk, og om hvem der kender hvem, siger hun.