OB-profiler tilbage i den stribede trøje: - Det er på hyggeplan, og det er godt

Selvom de tidligere superligaspillere vægter sammenholdet højest, så ligger konkurrencegenet der endnu.

- Vi vil jo stadig gerne vinde, det er ikke kun sjov og ballade det hele, understreger Thomas Helveg med et smil.

- Men man skal lige indstille sig på, at det er et andet temperament, hvor det ikke handler om at vinde for enhver pris. Det er i høj grad at have det sjovt og nyde at røre bolden igen.

En anden form

I sidste uge spillede holdet deres første kamp på udebane, hvor de besejrede Tåsinge FB med 4-0. Og det kunne mærkes på spillerne, at de skulle have gang i bentøjet igen.

- Formen er okay, men jeg kan godt mærke, at det er tre måneder siden, jeg sidst har spillet. Man falder lidt i niveau, men så finder man bare et nyt, smiler Johan Absalonsen.